Amazon запустил облачный доступ к macOS на базе Amazon Web Services

В компании заявили, что в качестве «железной» основы нового сервиса выступают Mac Mini с 6-ядерным процессором Intel Core i7 8-го поколения и 32 ГБ оперативной памяти. Также представители Amazon отметили, что (сюрприз-сюрприз) Amazon EC2 Mac может оказаться очень полезным инструментом для разработчиков, работающих с macOS, iOS, iPadOS, tvOS, watchOS и Safari.

На данный момент у пользователей есть удалённый доступ лишь к Mac, на которых установлен macOS Mojave и Catalina. Также Amazon не даёт возможности воспользоваться Apple-компьютером, основанным на ARM-процессоре M1 — ее планируется внедрить в течение 2021 года.

Отметим, что для использования Amazon EC2 Mac придётся воспользоваться Dedicated Host. А это значит, что придётся заплатить не менее 25 долларов даже за проверку новой услуги.

Источник: AWS Blog