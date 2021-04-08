Amazon запустил платное исправление Python-кода на базе AWS и машинного обучения

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Компания Amazon анонсировала появление поддержки языка Python в Amazon CodeGuru Reviewer. С помощью этого инструмента разработчики могут исправить особо сложные баги, а также без лишних трудозатрат поддерживать старый код.

В основу Amazon CodeGuru Reviewer легли алгоритмы машинного обучения AWS. С их помощью сервис ищет ошибки в коде.

Новая версия инструмента не только добавила новые детекторы (для обслуживания кода и проверки ввода), но также улучшила уже существующий (детектор утечек ресурсов).

Что интересно, попробовать исправление кода от Amazon на своём проекте можно бесплатно. Единственное, есть ограничения:

бесплатный период длится 90 дней;

до 100 тыс строк кода во встроенных репозиториях на каждый AWS-аккаунт;

будет лишь два полных сканирования репозитория в месяц;

После истечения бесплатного периода (либо при превышении лимита строк кода), Amazon начнёт взымать с вас плату. Первые 100 тыс строк кода — 10 долларов (772 рубля) в месяц, каждые последующие 100 тыс строк кода по 30 долларов (2300 рублей) в месяц.

Источник: Amazon