Amazon запустил платное исправление Python-кода на базе AWS и машинного обучения

Компания Amazon анонсировала появление поддержки языка Python в Amazon CodeGuru Reviewer. С помощью этого инструмента разработчики могут исправить особо сложные баги, а также без лишних трудозатрат поддерживать старый код.
В основу Amazon CodeGuru Reviewer легли алгоритмы машинного обучения AWS. С их помощью сервис ищет ошибки в коде.
Новая версия инструмента не только добавила новые детекторы (для обслуживания кода и проверки ввода), но также улучшила уже существующий (детектор утечек ресурсов).
Что интересно, попробовать исправление кода от Amazon на своём проекте можно бесплатно. Единственное, есть ограничения:
- бесплатный период длится 90 дней;
- до 100 тыс строк кода во встроенных репозиториях на каждый AWS-аккаунт;
- будет лишь два полных сканирования репозитория в месяц;
После истечения бесплатного периода (либо при превышении лимита строк кода), Amazon начнёт взымать с вас плату. Первые 100 тыс строк кода — 10 долларов (772 рубля) в месяц, каждые последующие 100 тыс строк кода по 30 долларов (2300 рублей) в месяц.
Источник: Amazon