AMD: дефицит видеокарт, процессоров и консолей продлится как минимум до лета 2021 года

Ещё в прошлом году пользователи столкнулись с нехваткой в магазинах консолей нового поколения, видеокарт, центральных процессоров. По словам директора AMD Лизы Су (Lisa Su), в 2021 году эта проблема сохранится. Дефицит продлится до тех пор, пока производство CPU, APU, SoC и GPU не заработает на требуемую мощность. В AMD считают, что на нужные объёмы продукции удастся выйти в лучшем случае во второй половине года.

Продолжающаяся нехватка процессоров и видеокарт в первую очередь скажется на рынке недорогих компьютеров. Дешёвые компоненты найти будет сложнее, так как производителям сейчас выгоднее продавать топовые комплектующие.

До второго полугодия 2021 года не стоит ждать и решения проблем с поставками Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox Series X и Series S. Те небольшие запасы, которые есть сейчас, забирают перекупщики. В условиях дефицита они без проблем продают консоли по завышенным ценам.

Источник: Notebookcheck