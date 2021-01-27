AMD выпустит 64-ядерный процессор за почти полмиллиона рублей

В рамках выставки CES 2021 компания AMD анонсировала свои 16, 32 и 64-ядерные процессоры: Threadripper Pro 3975WX, 3995WX и 3955WX. Сейчас стала известны не только отдельные технические характеристики чипов, но также и их цена, пишет TechRadar.

AMD подготовила следующие модели линейки Threadripper Pro:

3955WX: 16 ядер / 32 потока. 1149 долларов / 87 тыс рублей;

16 ядер / 32 потока. 1149 долларов / 87 тыс рублей; 3975WX: 32 ядра / 62 потока. 2749 долларов / 208,6 тыс рублей;

32 ядра / 62 потока. 2749 долларов / 208,6 тыс рублей; 3995WX: 64 ядра / 128 потоков. 5489 долларов / 416,4 тыс рублей.

Журналисты TechRadar отмечают, что хоть новинки и будут доступны любому желающему, они могут применимы в очень ограниченном числе сценариев использования. Покупка процессора новой линейки будет уместна при решении enterprise-задач и при «сборке» полноценных рабочих станций.

То есть в новых процессорах AMD не будет никакого смысла, если вы, например, планируете собирать тот же игровой компьютер.

Источник: TechRadar