Android 10 портировали на Nintendo Switch

Android 10 портировали на Nintendo Switch

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Новая версия ускорила работу «зелёного робота» на японской консоли.

Команда SwitchRoot известна своим популярным портом Android 8.1 Oreo на Nintendo Switch. И вот, спустя чуть более года после его релиза, те же разработчики выпустили уже Android 10 для всё той же портативной консоли Nintendo.

В основу проекта легла прошивка LineageOS 17.1 в версии для NVIDIA SHIELD TV. Ресурс XDA-Developers пишет, что свежий релиз привносит множество исправлений. В их числе режим Deep Sleep, помогающий как можно дольше сохранять заряд батареи консоли. Также разработчики из SwitchRoot заявляют, что Android 10 на Nintendo Switch работает быстрее и отзывчивее, чем Android 8.1.

На Android 10 для Nintendo Switch доступны:

  • OTA-обновление по «воздуху»;
  • полная поддержка Joy-Con и Pro-контроллеров, в том числе использование аналоговых стиков;
  • deep sleep, который может длиться неделями;
  • оптимизированная поддержка док-станции с «растягиванием» изображения и многое другое.

Известные баги:

  • Shield-игры сломаны, разработчики рекомендуют не покупать их;
  • режим сна может не работать на небольшом числе устройств — проблема может быть решена прошивкой zip-файла, отключающего будильник;
  • Bluetooth-аудио может заикаться на некоторых наушниках;
  • стандартная клавиатура системы не реагирует на контроллер;
  • некоторые приложения «не любят» D-Pad на Joy-Con. 

Ознакомиться с полной инструкцией установки Android 10 на Nintendo Switch можно на странице проекта на XDA-Developers. Отметим, что для запуска «зелёного робота» на консоли, необходимо иметь под рукой RCM-версию девайса (т.е, по сути, взломанную).

Установка GApps для Android 10 на Nintendo Switch через TWRP

Источник: XDA-Developers