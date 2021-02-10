Android 10 портировали на Nintendo Switch

Команда SwitchRoot известна своим популярным портом Android 8.1 Oreo на Nintendo Switch. И вот, спустя чуть более года после его релиза, те же разработчики выпустили уже Android 10 для всё той же портативной консоли Nintendo.

В основу проекта легла прошивка LineageOS 17.1 в версии для NVIDIA SHIELD TV. Ресурс XDA-Developers пишет, что свежий релиз привносит множество исправлений. В их числе режим Deep Sleep, помогающий как можно дольше сохранять заряд батареи консоли. Также разработчики из SwitchRoot заявляют, что Android 10 на Nintendo Switch работает быстрее и отзывчивее, чем Android 8.1.

На Android 10 для Nintendo Switch доступны:

OTA-обновление по «воздуху»;

полная поддержка Joy-Con и Pro-контроллеров, в том числе использование аналоговых стиков;

deep sleep, который может длиться неделями;

оптимизированная поддержка док-станции с «растягиванием» изображения и многое другое.

Известные баги:

Shield-игры сломаны, разработчики рекомендуют не покупать их;

режим сна может не работать на небольшом числе устройств — проблема может быть решена прошивкой zip-файла, отключающего будильник;

Bluetooth-аудио может заикаться на некоторых наушниках;

стандартная клавиатура системы не реагирует на контроллер;

некоторые приложения «не любят» D-Pad на Joy-Con.

Ознакомиться с полной инструкцией установки Android 10 на Nintendo Switch можно на странице проекта на XDA-Developers. Отметим, что для запуска «зелёного робота» на консоли, необходимо иметь под рукой RCM-версию девайса (т.е, по сути, взломанную).

Источник: XDA-Developers