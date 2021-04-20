Анонс Visual Studio 2022: дата выхода и что нового

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Microsoft анонсировала Visual Studio 2022. В блоге компании перечислены все ключевые особенности новой версии. И судя по ним, нас ждёт и вправду крупный апдейт.

Что нового?

Переход к x64. Так как приложение становится 64-битным, основной процесс перестаёт быть ограничен 4 ГБ оперативной памяти. Это должно ускорить работу среды разработки на мощных компьютерах.

Изменённый интерфейс. Многие элементы будут упрощены, что должно «снизить когнитивную нагрузку» на пользователя. В Visual Studio 2022 изменят иконки, шрифт и улучшат темы оформлений.

Упрощённая персонализация. Разработчикам теперь будет гораздо легче настроить IDE от Microsoft под себя.

Возможность создания множества типов приложения. Новая версия Visual Studio будет поддерживать создание облачных Azure-приложений, а также проектов на .NET 6 (в том числе.NET Multi-platform App), приложений C++ 20 с новыми возможностями языка и улучшенной поддержкой Linux-приложений.

Версия IDE для macOS. Теперь Visual Studio для системы от Apple сможет обеспечить более высокую производительность и стабильность. Также апдейт под macOS получит полную поддержку специальных возможностей ОС и предоставит новые функции Git.

Когда ждать?

Летом 2021 года выйдет первая предварительная версия Visual Studio 2022. Финальный релиз обещали ближе к концу года.

Источник: Microsoft