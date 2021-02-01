Анонсирован дешёвый квантовый компьютер для школ и вузов

Китайский стартап Shenzhen SpinQ Technology представил своё новое устройство. Это настольный квантовый компьютер, который за счёт своей относительно низкой цены может быть закуплен школами и вузами для проведения квантовых вычислений.

Устройство, которое являются частью линейки SpinQ, стоит 5000 долларов или 378 тыс рублей, пишет Discover Magazine. Учитывая, что предыдущая модель компании стоила 50 000 долларов, а обычно квантовые компьютеры и вовсе оценивают в десятки миллионов долларов, стоимость новинки очень и очень низкая.

Мощность вычислительной машины составляет 2 кубита. Для сравнения, компьютер D-Wave, стоимостью 10 млн долларов, выдаёт 50 кубитов мощности вычислений.

В основу новинки от SpinQ Technology легла технология ядерного магнитного резонанса. Именно это позволило сделать её дешевле и легче аналогичных устройств на рынке.

Старт продаж квантового компьютера SpinQ запланирован на четвёртый квартал 2021 года.

Источник: Discover Magazine