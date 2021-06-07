Apple Facetime впервые станет доступен на Android и Windows

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Спустя 11 лет после дебюта на iOS, сервис для видеозвонков Facetime покинет пределы экосистемы Apple. Правда, пока что лишь в виде веб-версии, без отдельного приложения на сторонние платформы.

В рамках выставки WWDC 2021 яблочная компания анонсировала новую функцию Facetime. Владельцы iPhone, iPad или MacBook могут отправить ссылку на звонок своим друзьям. Пройти по ней и присоединиться к разговору могут не только пользователи iOS, iPadOS и macOS, но также и Windows с Android.

На данный момент нет точных сроков запуска обновлённого сервиса. Вероятнее всего, случится это одновременно с релизом стабильной версии iOS 15, т.е. осенью 2021 года.

Что ещё нового появилось в Facetime?

Новая сетка размещения собеседников.

«Шумоизоляция», позволяющая улучшить качество звука во время разговоров за счёт «удаления» посторонних шумов вокруг.

Поддержка пространственного аудио.

Возможность размыть задний фон.

А ещё?

А ещё Apple анонсировала SharePlay. С помощью этой функции пользователи смогут объединяться для просмотра или прослушивания одного контента на расстоянии.

На данный момент известно, что нововведение будет поддерживаться такими онлайн-сервисами как Disney Plus, Hulu, HBO Max и Twitch. Также не останутся в стороне Apple Music и Apple TV+.

Разумеется, SharePlay и прочие новые функции будут доступны лишь в приложении Facetime. Пользователи Windows и Android получат исключительно возможность присоединиться к беседе.

Источник: The Verge