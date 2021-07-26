Apple хочет сделать Face ID основным инструментом авторизации на всех устройствах. В том числе — Mac

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Apple планирует внедрить Face ID в компьютеры и ноутбуки Mac в течение ближайший двух лет. Об этом заявил журналист Bloomberg Марк Гурман.

В своей рассылке Гурман пишет, что конечная цель Apple — перевести все свои продукты на Face ID. Даже iPhone SE и iPad Air, которые сейчас используют Touch ID, в идеале должны разблокироваться через Face ID.

Touch ID остается важной частью линейки продуктов Apple, особенно «бюджетных» моделей, поскольку является дешёвой альтернативой Face ID.

Я ставлю на то, что Face ID на Mac появится в течение ближайших нескольких лет. За это время все iPhone и iPad также перейдут на Face ID. В конце концов, камера, встроенная в экран, поможет различать более дорогие устройства Apple — у них не будет выемки в верхней части.

Логика Apple понятна — среднестатистическому пользователю удобнее пользоваться разблокировкой по лицу.

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Недавно Apple запатентовала технологию подэкранного сканера, который позволит одновременно разблокировать устройство с помощью Face ID и Touch ID.

Источник: MacRumors