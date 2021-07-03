Apple и Intel в следующем году переходят на суперсоверменные 3-нм чипы

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Сегодня самые передовые процессоры — 5-нанометровые. Их производит TSMC, тайванская компания, которая занимается производством проводников. Технологию 5-нм используют, например, в iPhone 12.

В 2022-2023 годах Apple и Intel хотят выпустить процессоры с 3-нм. Эта технология увеличит производительность на 10–15% и снизит энергопотребление на 25–30%.

Первыми устройствами с 3-нм процессорами, скорее всего, будут новые iPad.

Apple будет первой

Apple планирует выпустить 3-нм чипы уже весной 2022 года. Инсайдеры предполагают, что это будут iPad Pro.

Компания уже подписала контракт с TSMC. Собирать процессоры будет тайванский производитель.

Intel — позже. Но это прорыв

Intel тоже сотрудничает с TSMC, но выпустить свой первый 3-нанометровый процессор собирается только в начале 2023 года.

Это большой технологический скачок для Intel. Собственные заводы компании рассчитаны лишь на 10 нм, самостоятельно производить даже 7-нанометровые она пока не может.

В Intel уже придумали дизайн как минимум двух 3-нанометровых чипов. Один — для ноутбуков, другой — для серверов.

Источники: cnews, NikkeiAsia