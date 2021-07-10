Apple исправила баг, который отрубал Wi-Fi на iPhone. Правда, пока только в бете

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Что случилось

Apple вчера выкатила новую бету iOS 14.7 18G5063a. В этой версии исправили нашумевший баг, который ломал функцию Wi-Fi на iPhone.

Купертиновцы как всегда в своём стиле: проблему никак не комментировали, просто исправили её в новом обновлении.

Что за баг

Мы писали о нём здесь. Если коротко: подключение к беспроводной сети, в названии которой есть %, отключало Wi-Fi на iPhone — эта функция переставала работать.

Что ещё в новой бете

Главное — исправление опасного бага. В остальном — исправление мелких ошибок и незначительное повышение производительности.

Как обновиться до версии без бага

Apple for Developers предложит бета-тестерам обновить iOS «по воздуху». Размер прошивки — 300 Мб.

Остальным придётся ждать полноценного релиза.