Apple исправила баг, который отрубал Wi-Fi на iPhone. Правда, пока только в бете

Что случилось
Apple вчера выкатила новую бету iOS 14.7 18G5063a. В этой версии исправили нашумевший баг, который ломал функцию Wi-Fi на iPhone.
Купертиновцы как всегда в своём стиле: проблему никак не комментировали, просто исправили её в новом обновлении.
Что за баг
Мы писали о нём здесь. Если коротко: подключение к беспроводной сети, в названии которой есть %, отключало Wi-Fi на iPhone — эта функция переставала работать.
Что ещё в новой бете
Главное — исправление опасного бага. В остальном — исправление мелких ошибок и незначительное повышение производительности.
Как обновиться до версии без бага
Apple for Developers предложит бета-тестерам обновить iOS «по воздуху». Размер прошивки — 300 Мб.
Остальным придётся ждать полноценного релиза.