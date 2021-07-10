Apple исправила баг, который отрубал Wi-Fi на iPhone. Правда, пока только в бете

Apple исправила баг, который отрубал Wi-Fi на iPhone. Правда, пока только в бете

Новости, 2

Что случилось 

Apple вчера выкатила новую бету iOS 14.7 18G5063a. В этой версии исправили нашумевший баг, который ломал функцию Wi-Fi на iPhone.

Купертиновцы как всегда в своём стиле: проблему никак не комментировали, просто исправили её в новом обновлении. 

Что за баг 

Мы писали о нём здесь. Если коротко: подключение к беспроводной сети, в названии которой есть %, отключало Wi-Fi на iPhone — эта функция переставала работать.  

Что ещё в новой бете

Главное — исправление опасного бага. В остальном — исправление мелких ошибок и незначительное повышение производительности.  

Как обновиться до версии без бага

Apple for Developers предложит бета-тестерам обновить iOS «по воздуху». Размер прошивки — 300 Мб.

Остальным придётся ждать полноценного релиза.

IOS developer
Удалённо, full-time
Разработчик flutter
До 180 000 ₽
Удалённо, full-time
QA Engineer
Удалённо, full-time
Программист Unity
От 100 000 ₽
Удалённо, full-time
Все вакансии
Разместить вакансию