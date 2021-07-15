Apple вернула отдельную панель вкладок Safari в последней бета-версии macOS. Посмотрите, как это выглядит теперь и как вернуться обратно

Что случилось?
Вчера Apple выпустила macOS Monterey Beta 3. Ключевое изменение — редизайн Safari.
Как было раньше?
До этого Apple убрала отдельную панель вкладок. Это не понравилось юзерам. Использовать Safari стало неудобно: приходилось жонглировать адресной строкой, кнопками навигации и вкладками на одной узенькой полоске сверху.
Как стало теперь?
Apple вернула панель вкладок. Она будет доступна по умолчанию, как это было в macOS Big Sur.
Мне нравится, как было раньше. Что делать?
На удивление, Apple дала возможность пользователям убрать отдельную панель вкладок. Вот, как это сделать:
- Откройте Safari.
- В верхнем левом углу нажмите «Вид» (View).
- Снимите галочку с опции «Показывать отдельную панель вкладок» (Show Separate Tab Bar).
Источник: MacRumors