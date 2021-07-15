Apple вернула отдельную панель вкладок Safari в последней бета-версии macOS. Посмотрите, как это выглядит теперь и как вернуться обратно

Apple вернула отдельную панель вкладок Safari в последней бета-версии macOS. Посмотрите, как это выглядит теперь и как вернуться обратно

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Компания пошла на изменения из-за жалоб пользователей

Что случилось?

Вчера Apple выпустила macOS Monterey Beta 3. Ключевое изменение — редизайн Safari. 

Как было раньше?

До этого Apple убрала отдельную панель вкладок. Это не понравилось юзерам. Использовать Safari стало неудобно: приходилось жонглировать адресной строкой, кнопками навигации и вкладками на одной узенькой полоске сверху.

Так выглядел Safari до обновления — обратите внимание на вкладки. Изображение: Edngadget

Как стало теперь?

Apple вернула панель вкладок. Она будет доступна по умолчанию, как это было в macOS Big Sur. 

Так выглядит Safari после обновления

Мне нравится, как было раньше. Что делать?

На удивление, Apple дала возможность пользователям убрать отдельную панель вкладок. Вот, как это сделать:

  1. Откройте Safari.
  2. В верхнем левом углу нажмите «Вид» (View).
  3. Снимите галочку с опции «Показывать отдельную панель вкладок» (Show Separate Tab Bar).
Отключите опцию Show Separate Tab Bar. Изображение: 9to5mac

Источник: MacRumors

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