Apple может удалить WhatsApp из App Store

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В начале 2021 года WhatsApp обновила своё лицензионное соглашение. Основной смысл такого апдейта — дать мессенджеру легальную возможность делиться данными о пользователях с Facebook.

Пользователи, которые не согласились с новыми правилами, с 15 мая столкнулись с ограничением части функциональности приложения. И это, как оказалось, может сыграть злую шутку с WhatsApp.

Журналисты с Apple Scope обнаружили, что в правилах App Store есть запрет на подобные действия. Речь идёт о пункте 3.2.2, в котором говорится буквально следующее:

Приложения не должны требовать, чтобы пользователи оставляли оценки и отзывы о них, смотрели видео, загружали другие приложения, разрешали отслеживание или предпринимали другие аналогичные действия для того, чтобы получить доступ к функциям, контенту, возможности использовать приложение или получения денежных или иных вознаграждений, включая (но не ограничиваясь) подарочными картами и кодами.

Если упростить формулировку юристов Apple, то магазин приложений запрещает разработчикам запрашивать дополнительные разрешения и влиять таким образом на базовый возможности софта.

Как Facebook и WhatsApp будут бороться с возникшей проблемой — неизвестно.

Источник: Apple Scope