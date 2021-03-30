Apple назвала дату конференции для разработчиков WWDC 2021

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На официальном сайте Apple появился свежий анонс. В нём компания рассказала, что проведёт очередную конференцию для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) с 7 по 11 июня 2021 года. Как и в прошлом году, мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

Доступ к WWDC 2021 получат все желающие и совершенно бесплатно. Apple обещала «поделиться уникальными инсайтами будущего iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS».

Также компания намерена сделать множество анонсов не только на презентации, но и на сцене State of the Union, онлайн сессиях и посредством «нового способа взаимодействия разработчиков с инженерами Apple».

Напомним, что именно на WWDC 2020 купертиновцы объявили о переходе с платформы Intel на Apple Silicon. Первые устройства на базе компьютерной системы на чипе (SoC) Apple M1 вышли менее чем через полгода — в ноябре (MacBook Air, MacBook Pro 13″ и Mac mini).

Источник: Apple