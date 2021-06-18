Apple обвинили в нарушении патентов беспроводной связи в iPhone, iPad и Mac

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Крупные компании часто сталкиваются с судебными разбирательствами, связанными с незаконным использованием чужих разработок в своих продуктах. Часть этих дел разваливаются, а часть — приносит неплохие денежные бонусы авторам патентов.

На этот раз подобный иск был подан против Apple компанией XR Communications. Она обвиняет IT-гиганта в незаконном использовании в своих продуктах запатентованной технологии, касающейся беспроводной передачи данных.

Что интересно, разработала технологию под названием Multiple Input Multiple Output (MIMO) совсем другая компания — Vivato Technologies. Но так как она перестала существовать, а вся её интеллектуальная собственность перешла к XR Communications, то и истцом выступает именно последняя.

Представители истца заявили, что Apple использует запатентованную технологию в iPhone, iPad и Mac в обход закона.

Итоговой целью компании является получение компенсации и лицензионных отчислений от яблочной корпорации.

Источник: Tech Times