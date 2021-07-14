Apple ожидает большого спроса на iPhone 13. Новая модель выходит уже осенью — вот, что о ней известно сейчас

Apple ожидает большого спроса на iPhone 13. Новая модель выходит уже осенью — вот, что о ней известно сейчас

Новости, 161
Обложка: Apple ожидает большого спроса на iPhone 13. Новая модель выходит уже осенью — вот, что о ней известно сейчас

Что случилось

Apple попросила производителей телефонов поставить в этом году 90 миллионов iPhone следующего поколения — это на 20% больше, чем в 2020 году, пишет Bloomberg.

Почему Apple ожидает большого спроса

Во-первых, в новых iPhone появится поддержка 5G — Apple рассчитывает на повышенный спрос к устройствам с такой функцией. Во-вторых, Huawei все ещё под санкциями в США. Китайскому конкуренту пришлось отложить выпуск нового флагмана. 

Что известно про новые iPhone 13

  • iPhone 13 будет поддерживать 5G.
  • Apple выпустит четыре модели: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.
  • Доступных цветов — тоже четыре: черного (Matte Black), белый (Pearl) и 2 с золотистым оттенком (Sunset Gold и Rose Gold). 
  • Новинки будут того же размера, что и iPhone 12, но вырез наверху уменьшится.
  • Хотя бы в одной версии iPhone 13 появится дисплей LTPO — низкотемпературный поликристаллический оксид. Эту технологию Apple уже использовала в своих умных часах, чтобы динамически регулировать частоту обновления экрана — это помогает экономить заряд устройства.
  • Камеры получат улучшенный оптический зум в режиме видеозаписи. В pro-версиях, возможно, появится сверхширокоугольная камера.
  • В iPhone 13 оставят Lightning. Ранее ходили слухи, что Apple хочет убрать этот разъём и полагаться только на MagSafe. 
  • Сканер отпечатков пальцев на кнопках питания мы вряд ли увидим. 

Источник: The Verge