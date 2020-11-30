Apple подала в суд на ФАС России

В картотеке арбитражных дел, журналистами издания «Код Дурова», было найдено судебное дело «о признании решений и действий (бездействий) незаконными». В нём истцом выступает Apple Inc., а ответчиком — ФАС России. Из известного на данный момент можно отметить срок подачи иска (23 ноября), дату следующего заседания (18 января 2021 года), а также имя судьи — Яцева В. А.

Напомним, что конфликт между Apple и ФАС возник ещё в августе, когда ведомство заключило, что Apple злоупотребляет своей монополией по отношению к разработчикам приложений.

Источник: Код Дурова