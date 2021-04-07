Apple поддержала FreeBSD донатом менее 250 долларов

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На сайте FreeBSD Foundation появился список донатеров, помогающих развитию проекта в 2021 году. В разделе с корпоративными и индивидуальными жертвователями обнаружилась компания Apple.

В то время как Google, Intel, Cisco и Netflix переводят на счёт FreeBSD от 1000 до 4999 долларов, купертиновцы оказались среди тех, кто поддержал проект на 100-249 долларов:

Стоит отметить, что яблочная компания не смогла установить антирекорд в сумме доната. Так, судя всё по той же странице на сайте проекта, Adobe выделила на его развитие от 5 до 24 долларов. Точная сумма, увы, неизвестна.

Для сравнения, Facebook, выступая в качестве партнёра FreeBSD Foundation в 2021 году, перевёл на счёт организации от 25 до 49 тыс долларов. В 2020 году рекордсменом стала Koum Family Foundation, задонатившая более 250 тыс долларов.

Источник: FreeBSD Foundation