Apple попросила вернуть Mac mini для разработчиков, которые покупались за 500 долларов

Apple разослала электронное письмо macOS-разработчикам. В нём компания попросила тех из них, кто купил «Переходный комплект разработчика» (DTK) Mac mini летом 2020 года за 500 долларов, вернуть устройство в ближайшее время. Взамен ИТ-гигант предложил скидку на покупку компьютеров на базе чипов Apple M1, пишет 9to5Mac.

В письме говорится, что более подробная инструкция о возврате будет разослана в ближайшие недели. Но уже сейчас Apple уточняет, что Mac mini DTK необходимо отправить в оригинальной упаковке.

За устройство, которое летом 2020 года было приобретено за 500 долларов, разработчики получат купон на 200 долларов. Его можно будет потратить на покупку MacBook Air, MacBook Pro или Mac mini на базе фирменного ARM-чипа M1.

Журналисты 9to5Mac подметили, что самая дешёвая версия Mac mini с новым чипом стоит 699 долларов. Таким образом, с учётом скидочного купона, разработчикам придётся вновь заплатить 500 долларов за покупку необходимого железа.

Mac mini DTK представлял из себя обычный мини-ПК от Apple, который использовал Apple A12Z Bionic вместо привычного Intel-процессора. Компания выпустила устройство для того, чтобы разработчики могли подготовиться к выходу первых компьютеров Apple после отказа от x86-архитектуры.

Источник: 9to5Mac