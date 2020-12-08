Apple представила AirPods Max — свои первые накладные беспроводные наушники

AirPods Max были представлены на официальном сайте Apple, без проведения отдельной презентации. Устройство получило функцию активного шумоподавления, режим прозрачности, адаптивный эквалайзер и пространственный звук. За всё это отвечает 10-ядерный чип Apple H1.

Дизайнеры AirPods Max компании «позаимствовали» у Apple Watch колёсико Digital Crown. В наушниках с его помощью можно управлять громкостью звука.

В качестве материала амбушюр устройства был выбран knit — мягкая ткань, используемая компаниями Adidas, New Balance и др. На выбор есть несколько цветовых вариантов: серебристый, серый космос, небесно голубой, розовый и зелёный.

Время работы наушников от одного заряда составляет до 20 часов. Старт продаж начнётся уже сегодня, но первые поставки намечены лишь на 15 декабря. Российская цена новинки — 62 990 рублей.

Источник: Apple