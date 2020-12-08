Apple представила AirPods Max — свои первые накладные беспроводные наушники

Apple представила AirPods Max — свои первые накладные беспроводные наушники

Многие слухи подтвердились: и о функциях, и о внешнем виде. Разве что называется новинка не так, как ожидалось.

AirPods Max были представлены на официальном сайте Apple, без проведения отдельной презентации. Устройство получило функцию активного шумоподавления, режим прозрачности, адаптивный эквалайзер и пространственный звук. За всё это отвечает 10-ядерный чип Apple H1.

Дизайнеры AirPods Max компании «позаимствовали» у Apple Watch колёсико Digital Crown. В наушниках с его помощью можно управлять громкостью звука.



Digital Crown не хватает разве что красной точки для полного родства с Apple Watch / Источник: Apple

В качестве материала амбушюр устройства был выбран knit — мягкая ткань, используемая компаниями Adidas, New Balance и др. На выбор есть несколько цветовых вариантов: серебристый, серый космос, небесно голубой, розовый и зелёный.



Цвета, как во всех последних девайсах Apple, очень приятные и пастельные / Источник: Apple

Время работы наушников от одного заряда составляет до 20 часов. Старт продаж начнётся уже сегодня, но первые поставки намечены лишь на 15 декабря. Российская цена новинки — 62 990 рублей.

Источник: Apple