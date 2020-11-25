Apple раскритиковали за политику снижения комиссии с 30 до 15%

Так, например, Spotify заявила о «произвольности и капризности» политики App Store. Аргументировала компания своё высказывание изменением условий выплат для компаний, зарабатывающих менее 1 млн долларов в год.

Не остался в стороне и основатель Epic Games Тим Суини, отметивший, что Apple своими действиями лишь пытается «обмануть сообщество лоскутным одеялом специальных предложений». Напомним, что он также обвинял компанию в неравном отношении к разработчикам на фоне новостей об уменьшении размера комиссии для некоторых из них.

Стоит отметить, что сама Apple опубликовала ряд цитат, в которых компании наоборот благодарят её за снижение «налога»:

Мы очень рады программе App Store Small Business! Мы всегда ценили открытость и поддержку, которую получали от Apple, благодаря чему миллионы пользователей по всему миру узнали о наших приложениях с помощью вкладки «Сегодня». За последние 10 лет рынок стал намного более конкурентным и небольшому частному бизнесу, наподобие нашего, оставаться на плаву гораздо сложнее. Изменение размеров комиссии, безусловно, будет высоко оценено и позволит нам продолжать улучшать наши текущие приложения и создавать новые в течение долгих лет. В итоге все останутся в выигрыше. Алекс Ромаев , Сооснователь Med ART Studios

Напомним, что некоторое время назад Apple объявила о снижении размеров комиссии вдвое для некоторых разработчиков: с 30 до 15%. Действовать новые правила начнут с января 2021 года.

Источник: MacRumors