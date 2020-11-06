Apple обяжет разработчиков приложений раскрывать пользователям виды собираемых данных

Изначально функция под названием «Ярлыки конфиденциальности» должна была появиться ещё на самом старте iOS 14, но купертиновцы решили дать девелоперам дополнительное время на подготовку.

В официальном блоге Apple для разработчиков отмечается, что уже с 8 декабря 2020 года пользователи должны быть уведомлены о типе данных, которые приложения собирают во время своей работы. Так, на специальных карточках программ в App Store будет отображаться, какую информацию разработчики собирают для рекламы, персонализации продукта и аналитики.

При этом Apple предусмотрела и определенные исключения для приложений, которые не используют данные пользователей для отслеживания и для рекламы, а также сам сбор происходит на нерегулярной и необязательной основе. В таком случае, уже сам владелец iOS-устройства, установив приложение, в случае необходимости даст все нужные разрешения внутри интерфейса программы.

Источник: Apple