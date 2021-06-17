Apple удалила PHP из новейшей macOS 12 Monterey

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На открытии конференции для разработчиков WWDC 2021 компания Apple анонсировала новую версию своей десктопной операционной системы — macOS 12 Monterey. Внезапно, компания сделала то, что обещала чуть ранее. Она удалила предустановленный PHP.

Разработчики из Apple ещё в macOS 11 намекали на скорый отказ от встроенного в систему языка PHP:

Теперь же на официальном форуме компании появились первые сообщения от пользователей по этому поводу. Часть из них удивилась произошедшему, часть наоборот считает случившееся логичным продолжением развития операционной системы.

При этом также нашлись те, кто отметил схожесть исчезновения встроенного PHP с удалением «вшитого» в macOS языка Perl.

И как теперь установить PHP на macOS 12?

Установить Homebrew, введя в Терминал команду: /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" . Установить PHP, используя команду: brew install php .

Напомним, что сейчас доступна лишь первая версия macOS 12 для разработчиков. Полноценный релиз свежей ОС намечен на осень 2021 года.