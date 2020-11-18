Apple открыла в России вакансию специалиста по 5G с базовым владением Python

Компания ищет сотрудника, который обладал бы знаниями и опытом работы с одной из следующих технологий: 3G, 4G или 5G. Экспертность в этой области необходима соискателю для того, чтобы работать над тестированием и улучшением продуктов Apple в «полевых условиях».

На официальном сайте компании заявляется, что кандидат, успешно прошедший все этапы отбора, будет работать до 40 часов в неделю. При этом вакансия также предусматривает командировки в течение 50% рабочего времени. Преимущественно поездки будут проходить по России, но предусмотрены и международные «вылазки».

Мы — команда инженеров Apple Field Design и мы ищем высокомотивированного технического специалиста для тестирования ещё не представленных продуктов Apple. Вы будете отвечать за оценку аппаратуры новейших iPhone, iPad и Apple Watch в полевых условиях: от ранних прототипов до итоговых продуктов. Apple

Среди прочих требований, озвученных компанией: трёхлетний опыт работы с end-to-end-тестированием сотовых технологий, «глубокое понимание» принципов работы различных сотовых протоколов, а также наличие диплома бакалавра (а лучше магистра) по специальности электротехника. Также кандидату на вакансию необходимо владеть базовыми знанием Python либо Shell/Perl/Matlab — это будет нужно при работе со скриптами.

Источник: Apple