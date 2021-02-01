Apple выпустила Chrome-расширение для переноса паролей, автоматически созданных в Safari

Компания Apple выпустила официальное расширение «Пароли iCloud» для Windows и macOS версий Chrome. С его помощью пользователи смогут перенести сгенерированные в Safari пароли в браузер от Google.

При этом пароли, созданные в Chrome для Windows, также будут обратно синхронизироваться с iCloud. Таким образом, iPhone, iPad и MacBook разных моделей получат доступ к новым данным для входа, пишет The Verge.

Что интересно, информация о скором появлении расширения утекла в сеть ещё на прошлой неделе. Тогда в описании нововведений iCloud для Windows 10 появилось упоминание «поддержки Chrome-расширения Пароли iCloud».

Источник: The Verge