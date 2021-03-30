Apple заказала чипы нового поколения для будущих компьютеров Mac

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Несмотря на то, что грядущий Apple A15 будет выполнен по нормам 5-нм техпроцесса, компания уже начала двигаться в сторону нового поколения чипов. Первым шагом стала закупка 4-нм решений у TMSC, которые будут использоваться в новых компьютерах Mac.

Речь идёт о так называемом SoC Apple M1X. Так, производство чипа начнётся в конце 2021 года. Первые же устройства на его базе поступят в продажу весной 2022 года, пишет 9to5Mac. Скорее всего, ими станут новое поколение MacBook Air и, возможно, MacBook Pro 14″/16″.

Издание отметило, что раз A15, которым будут оснащать новые iPhone 13, построят на 5-нм техпроцессе, то и новых прорывов производительности вместе с автономностью ждать не стоит.

При этом стоит признать, что лидерство Apple в данной сфере сложно назвать сюрпризом. Так, именно Apple A10X стал первым чипом, созданным по 10-нм нормам. То же можно сказать и про Apple A12 с его 7-нм технологией.

Источник: 9to5Mac