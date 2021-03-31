ARM анонсировала архитектуру ARMv9

Поделиться

Компания ARM анонсировала новую версию своей архитектуры — ARMv9. Британский производитель заявил, что спустя десять лет после выпуска предыдущего поколения появился «глобальный спрос на повсеместную специализированную обработку с повышенной безопасностью и искусственным интеллектом».

Вместе с анонсом новой архитектуры, представители ARM также поделились своими успехами. Так, количество используемых ARM-чипов продолжает расти. Только за последние пять лет их число составило более 100 млрд единиц.

В компании считают, что уже совсем скоро 100% от всех совместных вычислений будут производиться с использованием её архитектуры. Либо в конечной точке, либо в облаке, либо в сетях передачи данных.

ARM также заявила о грядущем 30% увеличении производительности в двух ближайших поколениях мобильных процессоров благодаря ARMv9. Помочь этому должна и обновлённая методология проектирования ARM Total Compute.

Источник: AnandTech