В России пройдёт тестирование системы беспилотного вождения в потоке

Всё, что на данный момент известно об испытаниях — это то, что их проведут где-то в Подмосковье и что тестировать будут систему бортового оборудования V2X. В неё входит целый набор различных датчиков, предназначенных для приёма и передачи данных придорожному оборудованию и другим автомобилям.

Представители НП «ГЛОНАСС» заявили, что запуск тестирования намечен уже на декабрь 2020 года. По его итогам специалисты намерены разработать отдельный стандарт передачи данных, которого на сегодняшний день в нашей стране всё ещё нет.

Напомним, что V2X работает на базе радиосвязи 802.11р в диапазоне 5,9 ГГц, а его главной целью является уменьшение количества ДТП на российских дорогах за счёт мгновенного анализа ситуации вокруг.

Источник: Известия