Avast раскрыла новый способ кражи денег у россиян. Теперь мошенники представляются IT-специалистами

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Раньше злоумышленники представлялись сотрудниками безопасности банка и с помощью социальной инженерии заставляли пользователя выдать данные.

Теперь мошенники имитируют заражение ПК вирусом и представляются IT-специалистами. Новый вид кражи денег у россиян обнаружила Avast.

Как заманивают жертв

На экране компьютера появляется всплывающее окно: устройство заражено. Там же — номер телефона якобы техподдержки. Напуганный пользователь звонит и попадает на мошенника.

Ещё один сценарий. Злоумышленник сам звонит пользователю, представляется специалистом компании-разработчика ПО и сообщает, что на стороне клиента есть проблема.

Как крадут деньги

По телефону мошенник предлагает жертве предоставить удалённый доступ к ПК для решения «проблемы». Для этого злоумышленник скидывает вредоносный софт, который пользователь по незнанию устанавливает на компьютер. Вуаля — платёжные данные у мошенника.

Как защититься

Не устанавливайте дополнительное ПО на компьютер от незнакомых людей.

Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомые люди.

Не сообщайте персональные данные, в том числе — банковские.

Как вычислить мошенника

При малейшем намёке на описанные сценарии специалисты Avast рекомендует закончить диалог и попробовать найти номер телефона или сайт «техподдержки» в интернете.

Источник: 4PDA