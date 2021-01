Автопилот Tesla активировал тормоза из-за «невидимого человека» поблизости

Пользователь Twitter под ником OMaciuc опубликовал видеоролик. В нём он показал, как автопилот его Tesla Model Y обнаружил поблизости человека, из-за чего электромобиль резко затормозил. Но затем пользователь продемонстрировал, что на самом деле рядом с ним никого нет.

На видео можно увидеть, как на панели управления автомобиля виднеется силуэт человека. Это говорит о том, что система камер Tesla обнаружила его поблизости. При этом в ролике также можно увидеть, как «некто» постоял какое-то время рядом с автомобилем, после чего развернулся и пошёл в обратном направлении.

Остроты ситуации добавляет тот факт, что произошло всё это на территории кладбища. Пользователи уже успели отшутиться по поводу случившегося. Пользователь под ником ninenmaeatashi подметил, что Илон Маск способен построить 100-метровую башню на Марсе, а потому удивлять детектору призраков тем более не стоит.

Elon can land 100-tonn tower on Mars so why you’re so impressed by a simple ghost-detection?

— 🔞омерзение и фланёрство (@ninenmaeatashi) January 13, 2021