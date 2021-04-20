Автопилот Tesla «убил» двух пассажиров. Или нет?

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Вчера в сети появилась информация о том, что в Техасе произошла авария с участием электромобиля Tesla. Предварительно заявлялось о столкновении транспортного средства с деревом, которое случилось по вине автопилота.

Журналисты заявили, что за рулём автомобиля в этот момент никого не было. Погибшие находились на переднем пассажирском сидении и сзади транспортного средства, сообщает WSJ.

Что не так с оригинальной новостью?

Во-первых, Илон Маск в кратчайшие сроки в своём же Twitter-аккаунте заявил, что всё не так, как пишут СМИ. По словам миллиардера, записи данных Tesla указывают на то, что функция автопилота была отключена в момент столкновения.

Более того, предприниматель заявляет, что владелец автомобиля не покупал «Полное самоуправление». А это значит, что за рулём обязательно кто-то должен был находиться.

Во-вторых, местная полиция также отказывается давать точное заключение. По их словам, пожар был настолько сильный, что машина сгорела дотла. И на раскрытие всей правды уйдёт какое-то время.

Источник: WSJ, Twitter/elonmusk