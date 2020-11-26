Баг на сайте Xbox позволил злоумышленникам узнать адреса электронной почты игроков

Специалист по кибербезопасности Джозеф Харрис рассказал, что уязвимость была найдена в результате его желания проверить сервисы Microsoft на прочность. Для этого эксперт зашёл на портал Xbox Enforcement, где воспользовался незашифрованностью поля Xbox user ID в cookie-файлах сайта. Затем, использовав «‎инструменты, включённые во все современные браузеры», он подменил этот самый ID на ID другого, тестового аккаунта.

Попытавшись заменить значение cookie и обновив страницу, я мгновенно получил возможность видеть адреса электронной почты других [игроков]. Джозеф Харрис , Специалист по кибербезопасности

Также было опубликовано видео, более наглядно демонстрирующее сам баг:

Харрис уже оповестил Microsoft об имеющейся уязвимости. Благодаря своевременной реакции специалистов компании, проблема была оперативно устранена. В свою очередь разработчик, нашедший её, может претендовать на денежное вознаграждение — отчёт об ошибке был отправлен в рамках программы Xbox bug bounty program, которая подразумевает выплаты до 20 000 долларов.

Источник: ZDNet