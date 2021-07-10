Байден подписал указ, который ограничивает монополию IT-корпораций

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Президент США Джо Байден подписал указ, который ограничивает IT-гигантов в использовании монополистических практик. В первую очередь документ «целится» в Google, Apple, Facebook и Amazon.

У США две основных притензий к IT-гигантам: они поглощают мелкие компании до того, как те смогут конкурировать с ними, и используют данные пользователей, чтобы доминировать на рынке. Новый указ требует от регуляторов тщательнее проверять сделки IT-гигантов по покупке молодых компаний.

Белый дом считает, что документ ограничит монополию IT-корпорации и будет способствовать развитию конкуренции в бигтехе.

Источник: NYTimes