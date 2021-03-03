Google Fonts получил поддержку иконок

Команда Google Fonts анонсировала появление в сервисе поддержки не только шрифтов, но и иконок. Первым паком, внедрённым компанией, стал набор Material Design.

В него входит более 2 тыс различных иконок, доступных в пяти стилях. Также в анонсе сообщается, что команда Google хочет сделать высококачественные дизайнерские ресурсы доступными для всех. Поэтому набор Material Design распространяется под лицензией Apache 2.0.





Так как теперь иконки являются частью сервиса Google Fonts, пользователи смогут скачивать их, а также использовать в качестве веб-шрифтов при помощи Google API.

В будущем команда поискового гиганта намерена внедрить ещё больше новых значков в онлайн-библиотеку.

А ещё, по случаю свежего обновления, иконку самого Google Fonts также было решено изменить. Теперь она выглядит так:

Источник: Блог Material Design