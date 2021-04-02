Билайн, МТС и Почта России отделят свой ИТ-бизнес ради налоговых льгот

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С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые налоговые льготы для ИТ-сектора. Компании, работающие исключительно в нём, должны теперь платить пониженный налог на прибыль (3% вместо традиционных 20%). Также уменьшился и страховой взнос — с 14 до 7,6%.

Подобные изменения в российских законах привели к тому, что многие крупные компании решили отделить свой ИТ-бизнес ради налоговых послаблений. В их числе оказались МТС, Билайн, Почта России, Росатом и Сбер, пишет Коммерсантъ.

По данным издания, в реестре аккредитованных при Минцифры компаний значатся «Вымпелком-Информационные технологии», «Почта Диджитал», центр искусственного интеллекта МТС, МТС-ИТ, «Сбербанк-Сервис» и «Русатом — цифровые решения».

При этом часть экспертов считает, что просто так вывести ИТ-бизнес в отдельные компании не выйдет:

Компаниям, которые хотят выделить ИТ-подразделения, нужно иметь и бизнес-причины для этого, чтобы налоговики не могли предъявить компаниям претензии в получении необоснованной выгоды. Наталья Возианова Партнёр PwC в России по направлению «Налоговые услуги».

Источник: Коммерсантъ