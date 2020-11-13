PayPal начал проводить операции с криптовалютой

Теперь любой пользователь, имеющий американский PayPal-кошелёк, может покупать, продавать и хранить криптовалюту. При этом нет нужды создавать под это дело специальный кошелёк — все вышеописанные возможности доступны на уже существующих «мощностях». Правда, на данный момент операции с криптовалютой доступны лишь в американском сегменте сервиса.

Представители компании заявили, что пользователи могут покупать через PayPal биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Появление новой возможности на глобальном рынке запланировано на вторую половину 2021 года, при этом будет ли Россия в числе стран с доступом к криптовалюте через PayPal — неизвестно.

Отметим, что на фоне известий о признании электронных денег на уровне международной компании, стоимость биткоина превысила 16 тысяч долларов за «штуку».

Источник: The Verge