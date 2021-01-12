Блогер подвёл итоги 2020 года в различных языках программирования

На YouTube-канале Context Free появилось видео, в котором автор проекта подвёл итоги 2020 года. Правда, в отличие от коллег по площадке, он взглянул на прошедший год через призму разных языков программирования.

Python

Так, например, в ролике было подмечено, что в «мире Python» состоялся релиз Python 3,9. Сам автор канала подметил, что он не принёс «драматических изменений в язык», но при этом добавил пару «приятных фишек». Также он подметил, что важным для комьюнити событием был выход создателя Python Гвидо ван Россума с пенсии для работы в Microsoft.

Java и Go

В мире Java канал Context Free отметил два релиза: JDK 14 и JDK 15. Каждый из них внёс свои новшества, которые продвинули язык ещё дальше. Язык Go, по словам автора видео, также имел несколько интересных релизов. Например, стандартизацию Go-модулей.

C++

Но звание одного из самых громких релизов было отдано выходу C++ 20. Таковым этот релиз сделало то, что он привнёс в язык множество новых возможностей. К ним в видео отнесли modules, concepts и т.д.

С полным роликом можете ознакомиться ниже:

Был ли 2020 особенным для используемого вами языка? Да, очень много новых фишек. Уже использую их!

Нет, приходится использовать устаревшие инструменты.

Не особо. Фортран вообще очень неохотно обновляют...

Источник: Context Free