BMW внедрила квантовые компьютеры при производстве авто

Издание CNET сообщило о новом подходе в производстве автомобилей, которое BMW начала внедрять с недавнего времени. Для того, чтобы оптимизировать цепочки поставок, компания прибегла к помощи квантового компьютера, произведённого Honeywell.

Журналисты отмечают, что автопроизводитель использует модель Honeywell H1 (ранее использовалась Honeywell H0) в качестве «помощника», способного определять лучшие компоненты для покупки, правильное время, да ещё и не нарушать при этом сам процесс производства.

Так, одни поставщики могут доставить детали быстрее, в то время как у другого продавца они могут быть дешевле. И всё это в одно и то же время. Именно для того, чтобы сделать правильный и максимально оптимальный выбор, компания и использует мощности квантовых вычислений.

BMW не первый автопроизводитель, обращающийся за помощью к новейшим разработкам. Ранее Volkswagen заявляла о попытке создания лучшего дорожного трафика, при которой также использовались квантовые компьютеры.

Источник: CNET