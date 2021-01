Более 100 000 000 запросов за сутки: поисковая система DuckDuckGo установила новый рекорд

Поисковая система DuckDuckGo, ориентированная на приватность пользовательских данных, установила новый рекорд запросов. На портале DuckDuckGo Traffic сообщается, что ровно неделю назад, 11 января 2021 года, сервис использовали 102 251 307 раз за 24 часа. Это является наибольшим показателем за всю 12-летнюю историю поисковика, пишет ZDNet.

Издание отмечает, что рекорд был установлен в результате двухгодовалого роста популярности поисковой системы. Особенно заметно это стало в августе 2020 года, когда поиск DuckDuckGo на постоянной основе ежемесячно начали использовать более 2 млрд раз.

Signal is blowing all records, and DuckDuckGo just passed 100,000,000 searches in a day. Privacy is cool 😎 👏 https://t.co/o3Oa9Pxe3m

— DHH (@dhh) January 16, 2021