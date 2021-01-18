Более 100 000 000 запросов за сутки: поисковая система DuckDuckGo установила новый рекорд

Поисковая система DuckDuckGo, ориентированная на приватность пользовательских данных, установила новый рекорд запросов. На портале DuckDuckGo Traffic сообщается, что ровно неделю назад, 11 января 2021 года, сервис использовали 102 251 307 раз за 24 часа. Это является наибольшим показателем за всю 12-летнюю историю поисковика, пишет ZDNet.

Издание отмечает, что рекорд был установлен в результате двухгодовалого роста популярности поисковой системы. Особенно заметно это стало в августе 2020 года, когда поиск DuckDuckGo на постоянной основе ежемесячно начали использовать более 2 млрд раз.

Signal is blowing all records, and DuckDuckGo just passed 100,000,000 searches in a day. Privacy is cool 😎 👏 https://t.co/o3Oa9Pxe3m — DHH (@dhh) January 16, 2021

Напомним, что прошлая неделя сопровождалась бурным ростом многих приложений, в основе которых лежат принципы сохранения приватности данных пользователей. Так, например, мессенджеры Telegram и Signal также показали впечатляющий приток новых пользователей. Рост числа скачиваний проекта Павла Дурова составил 91%, а Signal (!) 4200%.

Причиной всем вышеописанным явлениям могли стать сразу несколько факторов. Начиная от штурма Капитолия и удаления аккаунтов Трампа во всех основных соцсетях, заканчивая сменой политики конфиденциальности WhatsApp, согласно которой теперь данные пользователей мессенджера будут в обязательном порядке передаваться Facebook.

Источник: ZDNet