Более 50 игр по программированию собрали в одном месте

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GitHub-пользователь под ником readyready15728 решил собрать в одном месте более 50 игр про программирование. В его список вошли как довольно известные проекты, по типу COLOBOT, так и менее популярные тайтлы.

По каким критериям проходил отбор проектов?

В список попали лишь те игры, в которые можно легко сыграть. То есть их исходный код доступен либо имеется хотя бы одна рабочая версия для какой-то платформы.

Также у игр должно быть хотя бы подобие документации. Это исключило попадание в список ‘bot.

Вместе с тем в список не попали сервисы и платформы, которые нацелены на прямой кодинг, пускай и в геймифицированном виде. К таким относится сверхпопулярный Codewars.

На какие категории поделены проекты?

В целом, их не так много: «Классические игры» и «Недавние игры». Но последняя разделена на несколько подкатегорий: «Традиционный софт», «Мобильные игры», «Браузерные игры» и «Консольные проекты».

Ознакомиться с полным перечнем можно в GitHub-репозитории, на котором размещён список.

Источник: GitHub/readyready15728