Более 6000 видеокарт NVIDIA легли в основу самого быстрого в мире суперкомпьютера с ИИ

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NVIDIA объявила о запуске самого быстрого суперкомпьютера с искусственным интеллектом на планете. Называется устройство Perlmutter, а основой для него стали 6159 видеокарт с тензорными ядрами NVIDIA A100.

Представители технологического гиганта заявили, что суперкомпьютер обладает производительностью почти в 4 экзафлопс. Ожидается, что ею воспользуются более 7 тыс исследователей.

Отметим, что уже сейчас известно о планах учёных использовать более 20 приложений, созданных для решения задач по астрофизике, климатологии и прочих областей. Одним из проектов, который запустят на Perlmutter — это создание самой большой на сегодняшний день 3D-карты видимой Вселенной.

По словам учёных, задачи, которые раньше занимали бы недели или месяцы, с помощью нового суперкомпьютера могут быть решены всего за несколько дней.

Сообщается, что новинка поддерживает популярные инструменты, в том числе OpenMP и прочие популярные модели программирования, поддерживаемые NVIDIA HPC SDK.

Источник: SlashGear