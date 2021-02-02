Более четверти всех активных спутников на орбите принадлежат Илону Маску

Более четверти всех активных спутников на орбите принадлежат Илону Маску

По состоянию на 1 февраля 2021 года вокруг Земли вращаются 946 спутников Starlink.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск контролирует каждый четвёртый активный спутник на орбите Земли. Достичь такой доли удалось за последние 2 года. За это время было успешно завершено более десятка миссий Starlink.

На этой неделе компания планирует запустить ещё 60 спутников. В результате общее их количество превысит 1000. Эта миссия также будет осуществлена в рамках программы Starlink. Её цель — создание группировки из 40 000 аппаратов для развёртывания глобального широкополосного доступа в интернет. Если текущий темп сохранится, то уже в следующем году каждый второй спутник на орбите будет принадлежать SpaceX.

Диаграмма с долей спутников Starlink Илона Маска

Доля спутников SpaceX увеличивается очень быстро.

Сейчас на компанию приходится каждый пятый запуск ракеты в мире. Значительная часть из них выполнена в рамках проекта Starlink.

 

Источник: Independent