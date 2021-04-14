Большая утечка особенностей Android 12 накануне анонса

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С 18 по 20 мая 2021 года пройдёт конференция для Android-разработчиков — Google I/O 2021. Ожидается, что уже в первый день мероприятия поисковый гигант анонсирует новую версию «зелёного робота» — Android 12.

До ивента осталось более месяца, но ресурс XDA-Developers уже сейчас опубликовал крупную утечку о грядущем обновлении ОС от Google. В ней он собрал все основные нововведения, которые могут показать со сцены уже в середине мая.

Скриншоты

Google явно переработала функциональность инструмента для создания скриншотов. Так, раньше было достаточно сложно контролировать этот процесс. Особенно при снятии длинных снимков экрана.

Сейчас же пользователи могут сразу обозначить длину страницы, которая должна быть запечатлена, после чего инструмент автоматически сделает скриншот нужных размеров.

Google Ассистент

«Прокачала» компания и своего голосового помощника. Вплоть до Android 11 его можно было вызвать лишь фразой «Окей, Google» или свайпом от нижней части экрана. Сейчас же к этим двум способам добавиться и вызов через кнопку блокировки.

Мультизадачность на планшетах

Получат свою порцию улучшений и владельцы Android-планшетов. Для них Google добавила в Android 12 полноценный таскбар, в котором будут размещены активные и недавно использовавшиеся приложения. Нечто подобное есть на iPadOS и macOS от Apple.

Дизайн «ползунков»

Поисковый гигант также решил изменить внешний вид ползунков в грядущей Android 12. Они стали более крупными и округлыми — теперь они напоминают таковые на iOS и MIUI.

С полным перечнем изменений, собранных XDA-Developers, можно ознакомиться на самом ресурсе по ссылке. Стоит отметить, что, в отличие от iOS 14, грядущее обновление Android вряд ли принесёт заметные нововведения.

Источник: XDA-Developers