Больше никаких cookie-баннеров: GitHub меняет политику сбора данных

В блоге GitHub появилось небольшое сообщение об удалении cookie-баннеров с сайта. Компания отказывается от ненужных cookies, поэтому теперь не должна предупреждать пользователей о сборе данных.

Cookie-баннеры всех раздражают, но их отображение — требование Европейского союза. Они должны появляться, если сайт собирает данные для сторонних служб аналитики, отслеживания и рекламы. Можно не получать согласие пользователя, если cookies нужны для сохранения сессионных данных, воспроизведения контента, балансировки нагрузки, работы сторонних плагинов соцсетей.

GitHub теперь обязуется использовать только те cookies, которые необходимы для обслуживания сайта. Информация для сторонних служб больше не собирается, поэтому и предупреждающие баннеры не нужны.

Источник: Блог GitHub