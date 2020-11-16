Хакеры взломали и слили первую партию внутренних данных Capcom

Группировка Ragnar Locker, взявшая на себя ответственность за взлом базы игрового издателя, опубликовала в сети первые 60 ГБ данных, в которых, в том числе, нашлось место будущим планам компании. Отметим, что в общей сложности на руках у злоумышленников, судя по более ранней информации, находится около 1 ТБ файлов.

Что произошло?

Хакеры из Ragnar Locker слили в открытый доступ множество внутренних файлов Capcom — компании, которая занимается разработкой игр серий Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter и многих других. В числе опубликованных данных можно встретить планы компании на ближайшее время: сроки выхода новой номерной части Resident Evil: Village, факт разработки игры не только для новейших консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но и PlayStation 4 и Xbox One, информацию о создании VR-эксклюзива Resident Evil 4 VR для шлема Oculus Quest 2 и т.д.

Как отреагировала сама Capcom?

На сам слив 60 ГБ внутренних данных компания отреагировала заявлением, в котором сообщила о дальнейшем сотрудничестве с властями Японии и США по данному вопросу. Также компания заявила, что она не отрицает возможно утечки личной информации клиентов цифровых магазинов и сервисов поддержки, а также данные акционеров компании. При этом данные кредитных карт в безопасности, так как их обработкой занимается сторонняя компания.

Напомним, что изначально о факте взлома игрового издателя стало известно 4 ноября 2020 года. Тогда хакерская группа потребовала от Capcom 11 млн долларов выкупа. Изменилось ли что-то после слива первой “партии” файлов — неизвестно.

Источник: Ragnar Locker