Хакеры украли более 1 ТБ данных компании Capcom

Японская компания, положившая начало многим культовым игровым сериям (в том числе Resident Evil и Street Fighter) уже признала, что стала жертвой злоумышленников. По её словам, на руках у хакеров имеется доступ ко множеству баз данных игрового разработчика.

Хакерская группировка Ragnar Locker, взявшая на себя ответственность за произошедшее, заявила, что если Capcom не заплатит ей выкуп в размере 11 миллионов долларов, то внутренние данные компании будут либо слиты в сеть, либо проданы третьим лицам.

Напомним, что ранее другая группа хакеров под названием Egregor взломала сервера Ubisoft, после чего «вытащила» оттуда 560 ГБ исходного кода новейшей игры компании Watch Dogs: Legion. Так как французский издатель не стал сотрудничать со злоумышленниками, исходники их продукта в конечном итоге были слиты в сеть в полном объёме.

Источник: PC Gamer