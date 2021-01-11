CES 2021: Samsung представила домашнего робота-помощника с ИИ

С 11 по 14 января 2021 года состоится «выставка» CES 2021. Мероприятие, обычно проходившее в Лас-Вегасе, в этом году, из-за пандемии, пройдёт в онлайн-формате. И в рамках онлайн-презентации Samsung был представлен новый домашний робот-помощник компании — Handy:

Устройство оснащено продвинутым ИИ, передаёт слова представителей компании издание Engadget. Именно он, используя данные со встроенной в робота камеры, отвечает за распознавание объектов разных размеров, форм и веса. При этом Handy способен понять, из какого материала сделан предмет, чтобы применить достаточный уровень усилия для его сжатия и перемещения.

Прямо сейчас робота-помощника нельзя купить. Samsung не рассказала, как скоро стоит ждать его появления в свободной продаже. При этом компания всё же показала устройство, старт продаж которого намечен на первую половину 2021 года.

Речь идёт о роботе-пылесосе JetBot 90 AI+, который использует LiDAR и прочие 3D сенсоры для построения оптимального маршрута во время уборки:

Источник: Engadget