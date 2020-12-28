Чат с разработчиками со всего мира: новое расширение для VS Code уничтожает границы

В магазине расширений Visual Studio Code появился vsChat. Это простой чат, который позволяет разработчикам со всего мира общаться, не покидая окно редактора.

Скачать vsChat

Пока участников не очень много — в среднем онлайн около 10 человек. Но уже началось активное общение и обмен советами. В чате можно встретить разработчиков и студентов из Индии, Аргентины, Китая, Вьетнама, США — и это только те, кто зашёл за первые несколько часов работы расширения.

Для участия в беседе нужно придумать юзернейм. Его можно менять перед каждым входом в чат. Функциональность минимальная: можно отметить пользователя по имени и запретить показ сообщений отдельных участников. Уведомлений об ответах нет.