Через 7 лет в России появятся свои электромобили. Их будут производить под маркой Lada

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Президент «АвтоВаза» Николя Мор заявил, что к 2028 году компания начнёт производство электромобилей под маркой Lada.

«Мы надеемся, что Lada начнёт производство электромобилей в 2027–2028 годах. Это те планы, которые мы будем обсуждать с правительством, как это можно реализовать», — Николя Мор.

На днях правительство приняло концепцию развития электротранспорта до 2030 года. Программа предполагает, что через 9 лет в России появятся 72 тысячи электрозаправок и тысяча водородных заправок. На осуществление планов выделят 591 миллиард рублей.

Lada уже выпускала электромобиль Ellada, но полноценно запустить его в России не удалось: мало электрозаправок.

Источник: Ведомости