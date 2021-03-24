Chrome станет быстрее и безопаснее благодаря использованию протокола HTTPS по умолчанию

Для перехода на сайт пользователи часто вводят в адресной строке только доменное имя. Браузеры автоматически подставляют протокол по умолчанию. Раньше в Chrome это был «http: //». Начиная с версии 90 по умолчанию будет использоваться «https: //». Это улучшит конфиденциальность, а также увеличит скорость загрузки, поскольку исчезнет лишний редирект.

Если сайт не поддерживает HTTPS, то Chrome после неудачной попытки подключения будет возвращаться к протоколу HTTP. Изменения сначала появятся в десктопных версиях браузера и на Android, а затем в приложении на iOS.

Источник: Chromium Blog